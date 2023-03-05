ЧВК "Вагнера" теперь будет наполняться не российскими заключенными. У Пригожина назрел еще один план, с помощью которого можно пополнять свое войско.
Смотрите также Пригожин имитирует пребывание в Бахмуте: где он действительно снимал последнее видео
Вместо зэков – спортсмены
Как отметили в Институте по изучению войны, со 2 по 4 марта ЧВК "Вагнера" открыла по меньшей мере три рекрутинговых центра. Они работают на базе российских спортивных клубов. Составители отчета не исключают, что таким образом Пригожин пытается заменить завербованных зеков.
Известно, что новые центры рекрутинга "Вагнера" базируются на спортивных комплексах:
- "Динамо" в Самаре;
- Антарес" в Ростове;
- в здании Федерации бокса России в Тюмени.
Напомним, что в Санкт-Петербурге также открылся молодежный клуб "Вагнерёнок".
Таким образом Пригожин может попытаться возобновить активную вербовку в свою частную армию. Он ведь потерял доступ к заключенным. Да, 3 марта он намекнул на то, что российские чиновники запретили ему иметь дело с зеками. Напомним, что ранее минобороны страны-агрессора саботировали поставки боеприпасов ЧВК "Вагнера".
Интересно, что о прекращении вербовки в ЧВК "Вагнер" зэков Пригожин рассказывал еще 9 февраля. Но тогда он не сетовал, что причиной этого стал запрет от минобороны.
Поскольку мы начинали с упоминания о потерях врага, то следует ознакомиться со свежими. За прошедшие сутки нашим защитникам удалось уничтожить около 1000 оккупантов.
Уже более 153 тысяч "пакетов"
- Общие потери врага по состоянию на утро 5 марта составляют 153 120 русских захватчиков. А за прошедшие сутки отправить на тот свет смогли 930 оккупантов.
- Кроме того, в металлолом превратили 3 414 танков, 6 693 боевых бронированных машин, 2 426 артиллерийские системы, 488 РСЗО, 248 средства ПВО, 302 самолета и 289 вертолета.
- А еще на балансе "второй армии мира" на 2071 БпЛА оперативно-тактического уровня, 873 крылатые ракеты, 18 судов, 5299 автомобилей и автоцистерн и 232 единицы спецтехники меньше.