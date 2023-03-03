Так, это заявление сделал "праздничный" двойник главы Кремля, вместо этого "серьезный" поставил его на место. Такое мнение 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.
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Двойники Путина противоречат друг другу
Шейтельман объяснил, что "праздничный" Путин сказал, что Россию якобы хотят разобрать на части и установить контроль над ними. То есть открыл перед россиянами некую перспективу попасть в цивилизованный мир. В то время как другой двойник заявил, мол, Россия не позволит отобрать ее наследие и "сдаться цивилизованному миру".
В общем, идеи поступают от "серьезного" Путина и заявление о возможном развале страны-агрессора должно было транслировать другое. Его цель заключалась в том, чтобы предупредить россиян о такой угрозе, а затем провозгласить себя же "спасителем".
Это он и пытался сделать. Просто в первый раз, когда они забрасывали этот месседж через интервью с "праздничным" Путиным получилось плохо, потому что он не справился с тезисом – не смог его правильно донести,
– заметил политтехнолог.
Шейтельман о заявлении Путина касательно развала России: смотрите видео
Сейчас россиянам это пытаются разъяснить через "серьезного" Путина или его приспешника – Дмитрия Медведева. Они хотят донести до населения страны-агрессора, мол, только глава Кремля может спасти Россию от развала на части.
Путин заговорил о возможном развале России: что известно
- Глава Кремля впервые заговорил о возможном распаде России. Он заявил, что если захватчики проиграют в войне против Украины, то страна-агрессор прекратит свое существование, как и российский этнос.
- Политолог Владимир Фесенко считает, что кремлевский диктатор хочет оправдаться перед своим народом из-за поражений в войне. Кроме того, он стремится запугать россиян и сохранить отождествление России с его личностью.
- Российский политолог Аббас Галлямов отметил, что Путин всегда исторически боялся развала России. Он переживал из-за распада СССР и даже спустя почти четверть века у власти постоянно борется с этими привидениями.