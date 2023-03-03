Так, цю заяву зробив "святковий" двійник очільника Кремля, натомість "серйозний" поставив його на місце. Таку думку 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Двійники Путіна суперечать один одному

Шейтельман пояснив, що "святковий" Путін сказав, що Росію нібито хочуть розібрати на частини та встановити контроль над ними. Тобто відкрив перед росіянами таку собі перспективу потрапити у цивілізований світ. Тоді як інший двійник заявив, мовляв, Росія не дозволить відібрати її спадщину та "здатися цивілізованому світу".

Загалом ідеї надходять від "серйозного" Путіна і заява щодо можливого розвалу країни-агресорки мала транслювати інше. Її мета полягала в тому, щоб попередити росіян про таку загрозу, а потім проголосити себе ж "рятівником".

Це він і намагався зробити. Просто першого разу, коли вони закидували цей меседж через інтерв'ю зі "святковим" Путіним вийшло погано, бо він не впорався з тезою – не зміг її правильно донести,

– зауважив політтехнолог.

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Натомість зараз росіянам це намагаються роз'яснити через "серйозного" Путіна або його посіпаку – Дмітрія Мєдвєдєва. Вони хочуть донести до населення країни-агресорки, мовляв, лише очільник Кремля може врятувати Росії від розвалу на частини.

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