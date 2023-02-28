Такі заяви російський лідер виголосив на початку розширеного засідання колегії ФСБ. Також він додав, що керівництво ФСБ "повинно зробити все для додаткової підтримки сімей загиблих побратимів". Про це повідомили на сайті Путіна, пише 24 Канал.

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Цар похвалив ФСБ за роботу під час війни

На засіданні Путін заявив, що 2022 рік "був особливим для всієї країни" і для ФСБ, а також відзначив заслуги цієї служби.

Підрозділи ФСБ брали безпосередню участь у військовій спецоперації (війні в Україні – 24 Канал), вирішували тут складні, нестандартні оперативні завдання, прикривали державний кордон, активно боролися з тероризмом, організованою злочинністю, корупцією та екстремізмом,

– сказав він.

За ці "блискучі" досягнення він подякував керівництву та працівникам відомства. Окремо відзначив й тих, хто "діяв на звільнених територіях", тобто припхався зі зброєю до України.

Визначені пріоритети служби на 2023 рік

Окрім похвали російський диктатор спробував, ймовірно, підняти бойовий дух своїх пішаків та закликав до "подальшої боротьби" проти демонізованого зовнішнього ворога, зручного збірного образу для консолідації суспільства Росії.

До своєї промови не забув додати й гучних епітетів. Так, серед закликів до працівників ФСБ звучала необхідність:

тримати під особливим контролем російсько-український кордон,

поставити на цьому кордоні "заслін для диверсійних груп",

стежити за роботою підприємств оборонно-промислового комплексу,

припинити спроби "активізувати усю цю мерзоту", яка "намагається розколоти російське суспільство".

Потрібно виявляти та припиняти протизаконну діяльність тих, хто намагається розколоти, послабити наше суспільство, використовує як зброю сепаратизм, націоналізм, неонацизм та ксенофобію. Це теж завжди застосовувалося щодо нашої країни, а зараз, спроби, звичайно, найактивніші. Спроби активізувати всю цю мерзоту на нашій землі,

– наголосив Путін.

Такі завдання російський лідер ставив через те, що відбувається "посилення терористичної загрози в Росії, яке пов'язане з діями Києва та Заходу".