Такие заявления российский лидер сделал в начале расширенного заседания коллегии ФСБ. Также он добавил, что руководство ФСБ "должно сделать все для дополнительной поддержки семей погибших собратьев". Об этом сообщили на сайте Путина, пишет 24 Канал.

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Царь похвалил ФСБ за работу во время войны

На заседании Путин заявил, что 2022 год был "особым для всей страны" и для ФСБ, а также отметил заслуги этой службы.

Подразделения ФСБ принимали непосредственное участие в военной спецоперации (войне в Украине – 24 Канал), решали здесь сложные, нестандартные оперативные задачи, прикрывали государственную границу, активно боролись с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией и экстремизмом,

– сказал он.

За эти "блестящие" достижения он поблагодарил руководство и работников ведомства. Отдельно отметил и тех, кто "действовал на освобожденных территориях", то есть приперся с оружием в Украину.

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Кроме похвалы, российский диктатор попытался, вероятно, поднять боевой дух своих пешек и призвал к "дальнейшей борьбе" против демонизированного внешнего врага, удобного сборного образа для консолидации общества России.

К своей речи не забыл прибавить и громких эпитетов. Так, среди призывов к работникам ФСБ звучала необходимость:

держать под особым контролем российско-украинскую границу,

поставить на этой границе "заслон для диверсионных групп",

следить за работой предприятий оборонно-промышленного комплекса,

пресечь попытки "активизировать всю эту мразоту", которая "пытается расколоть российское общество".

Следует выявлять и прекращать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, используя в качестве оружия сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас попытки, конечно, самые активные. Попытки активизировать всю эту мерзость на нашей земле,

– подчеркнул Путин.

Такие задачи российский лидер ставил из-за происходящего "ужесточения террористической угрозы в России, которое связано с действиями Киева и Запада".