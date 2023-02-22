Ба більше, це були дві різних особи. Про це 24 Каналу розповів кандидат психологічних наук Дмитро Попов.

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Коли востаннє могли бачити справжнього Путіна

Це були двійники,

– зауважив Попов.

Водночас справжній "бункерний" Путін, якого в Росії всі бояться, останнього разу виступав перед камерами влітку 2022 року, коли Сєргєй Шойгу доповідав йому про взяття Маріуполя. Після цього він не з'являвся в ефірах.

Як відрізнити двійників російського диктатора

Окрім того, двійник очільника Кремля, який виступав на федеральних зборах 21 лютого нещодавно був у російському Волгограді. Натомість двійник, який був у "Лужниках" з'являється на камерах дуже рідко.

"Різниця між ними у тому, що Путін, який виступав у теплому приміщенні перед своїми прихильниками, півтори години кашляв. Водночас інший Путін 7 хвилин виступав на морозі й жодного разу не кашлянув. За добу вилікуватися напевно неможливо", – пояснив психолог.

Отже, наразі є 2 двійники російського диктатора та Путін, який керує з бункера.

Попов припустив, коли справжній Путін востаннє з'являвся на камерах: дивіться відео

Що незвичного було у промові Путіна

Виступ очільника Кремля на федеральних зборах супроводжували тотальна нудьга та сум, який захопили увесь зал. Зазвичай на промовах Путіна спить Дмітрій Медведєв, а цього разу заснули близько 30 осіб.

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А все через те, що російський диктатор виступав дуже беземоційно, адже країна-агресорка не має жодних перемог про які Путін міг би говорити. Попри те, що він нічого не сказав про бойові дії, очільник Кремля визнав втрати Росії у війні проти України.

Він визнав втрати на державному рівні, бо приділив цьому 6 – 7 хвилин. Це дуже багато для такої промови,

– зазначив Попов.

Натомість за всю промову для росіян була хіба одна "світла пляма". Це те, що Путін задекларував Азовське море нібито внутрішнім морем Росії, а також похвалився, що окупований Крим отримав сухопутний коридор.