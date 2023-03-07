Так, наразі для вступу у ПВК "Вагнера" не потрібні довідки від психіатра та нарколога. Зниження вимог до бойовиків пояснили необхідністю усунути зайву бюрократію. Про це повідомляють росЗМІ, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу ПВК "Вагнера" збільшує активність у Сербії та країнах Африки, США занепокоєні, – Politico

У ряди "вагнерівців" набирають пацієнтів психоневрологічних диспансерів

В одній з груп ПВК "Вагнера" з'явилися оголошення, що для вступу на службу не потрібні довідки від психіатра та нарколога і флюорограма.

Журналіст під виглядом одного з добровольців звернувся на гарячу лінію "Вагнера" і заявив, що лікувався у психоневрологічному диспансері від нервового зриву. Однак у відповідь йому надіслали формальну інструкцію із вимогами до новобранців та запропонували самостійно себе за нею оцінити.

З інструкцією ознайомся, якщо все нормально, чекаємо на тебе,

– сказали у ПВК "Вагнера" чоловіку.

В інструкції мовиться, що на службу у ПВК "Вагнера" не беруть людей, які хворіють на тяжкі захворювання, що перешкоджають виконанню завдань, а також людей, які страждають від наркоманії, і ті, хто перехворіли на гепатит В, С. Водночас жодних довідок не вимагають.

У ПВК "Вагнера" є проблеми

Днями Євгєній Пригожин заявив, що його найманці з ПВК "Вагнера" можуть відійти від Бахмута аж до російських кордонів. Така поведінка очільника ПВК "Вагнера" свідчить, що свої проблеми він не зміг вирішити апаратним шляхом. Адже раніше той заявляв, що ходити по кабінетах, аби налагоджувати справи у підрозділі, для нього не проблема.

Так, Пригожин отримав завдання захопити Донецьку область і тепер розуміє, що з ним не впорається, тому починає вигадувати різні маніпуляції.