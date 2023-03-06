Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політичний діяч, юрист, блогер Марк Фейгін. Він акцентував на протистоянні міноборони Росії та Пригожина, в якому той вже починає програвати.

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Фейгін припустив, що подібні заяви Пригожина – це своєрідна гра, спроба довести свою незамінність публічно. Мовляв, без ПВК "Вагнера" російська армія нічого не варта.

Для Пригожина будуть наслідки

Така поведінка очільника ПВК "Вагнер" свідчить, що свої проблеми він не зміг вирішити апаратним шляхом. Адже раніше той заявляв, що ходити по кабінетах, аби налагоджувати справи у підрозділі, для нього не проблема.

За словами опозиціонера, Пригожин отримав завдання захопити Донецьку область і тепер розуміє, що з ним не впорається, тому починає вигадувати різні маніпуляції.

І це обов'язково використають проти нього генштаб та міноборони, мовляв, він же обіцяв і, бачте, нічого не зробив. Отже, в нього будуть наслідки за невиконання і силовий апарат буде спонукати Путіна і його найближче оточення позбутися Пригожина,

– додав мовець.

Фейгін про ситуацію з ПВК "Вагнера": дивитись відео

Ресурсний голод в ПВК "Вагнера"

У Пригожина зараз є не лише з нарядний голод, а й нестача особового складу, адже він постійно наголошує про заборону вербувати ув'язнених, зауважив Фейгін.

З’явилася інформація, що зараз оголошений набір до лав вагнерівців у спортивних центрах. Фейгін ставиться до такої імовірності скептично. В ув'язнених перевага була в їхній безвиході.

Вони йдуть, бо в них вибір невеликий. Вони ж перебувають не на волі, вони хочуть на неї вискочити, думаючи, що всіх обдурять і будуть найрозумнішими. А потім вони вже в пакетах це все згадують, мовляв, що ж я такий дурник був, краще б сидів,

– сказав правозахисник.

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