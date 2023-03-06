Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политический деятель, юрист, блоггер Марк Фейгин. Он акцентировал внимание на противостоянии минобороны России и Пригожина, в котором тот уже начинает проигрывать.

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Фейгин предположил, что подобные заявления Пригожина – это своеобразная игра, попытка доказать свою незаменимость публично. Мол, без ЧВК "Вагнера" российская армия ничего не стоит.

Для Пригожина будут последствия

Такое поведение главы ЧВК "Вагнер" свидетельствует, что свои проблемы он не смог решить аппаратным путем. Ведь раньше тот заявлял, что ходить по кабинетам, чтобы устраивать дела в подразделении, для него не проблема.

По словам оппозиционера, Пригожин получил задачу захватить Донецкую область и теперь понимает, что с ней не справится, поэтому начинает придумывать разные манипуляции.

И это обязательно используют против него генштаб и минобороны, мол, он же обещал и, видите ли, ничего не сделал. Следовательно, у него будут последствия за невыполнение и силовой аппарат будет побуждать Путина и его ближайшее окружение избавиться от Пригожина.

– добавил говорящий.

Фейгин о ситуации с ППК "Вагнера": смотреть видео

Ресурсный голод в ППК "Вагнера"

У Пригожина сейчас есть не только один нарядный голод, но и недостаток личного состава, ведь он постоянно подчеркивает запрет вербовать заключенных, отметил Фейгин.

Появилась информация, что сейчас объявлен набор в ряды вагнеровцев в спортивных центрах. Фейгин относится к такой вероятности скептически. У заключенных преимущество было в их безисходности.

Они идут, потому что у них выбор небольшой. Они же находятся не на свободе, они хотят на нее выскочить, думая, что всех обманут и будут самыми умными. А потом они уже в пакетах это все вспоминают, мол, что же я такой дурачок был, лучше бы сидел,

– сказал правозащитник.

В ЧВК "Вагнера" дела плохи