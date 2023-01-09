І власне активність вагнерівців за межами України неабияк стурбувала високопосадовців США. Адже вони усе частіше спостерігають пересування найманців в Африці та Європі.

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Для чого Росія використовує вагнерівців

Офіційні особи США збирають розвідувальні дані, пов'язані з роботою вагнерівців у Центральноафриканській Республіці, Малі та Сербії. Наявна інформація свідчить про те, що їх Росія використовує з чіткою метою. Мовиться про боротьбу з антипутінськими настроями.

За даними США, вагнерівці можуть впливати на події у тих державах, в яких вони діють. Причому мовиться про країни, які підтримують ділові та дипломатичні відносини якщо не зі Сполученими Штатами, то з їхніми союзниками.

Своїми міркуваннями щодо цього поділилася Катріна Докссі, заступниця директора та молодший науковий співробітник проєкту "Транснаціональні загрози" Центру стратегічних та міжнародних досліджень. За її словами, дедалі більше уваги приділяється відносинам Росії з Африкою. Ба більше, мовиться про створення сфер впливу, про які не йшла мова з часів, коли закінчилася холодна війна.

Використання приватних військових компаній, особливо те, що ми бачили в країнах зі слабким управлінням, постійними проблемами безпеки та багатими природними ресурсами, змушує (ПВК Вагнера – 24 Канал) або виконувати... угоди про безпеку, або сприяти майбутнім дипломатичним відносинам із цими країнами,

– наголошує вона.

Нагадаємо, що у 2018 році ПВК "Вагнера" відкрила офіси у Центральноафриканській Республіці. Ба більше, у столиці, Бангі, запрацював так званий культурний центр "Русскій дом". У ньому займалися навчанням військ, а також захистом президента Фостіна-Арканжа Туадери.

Намагаються розхитувати ситуацію

Так, у грудні стало відомо про ймовірний напад на одного з вищих керівників ПВК "Вагнера" Дмітрія Ситого у Центральноафриканській Республіці. Тоді Пригожин заявив, що це був теракт. І що, мовляв, у Ситого у руках вибухнув пакет. Сама посилка містила записку, в якій йшлося про буцімто відповідальність за це Франції.

У Франції свою причетність відкидають. Ба більше, міністерка закордонних справ Катрін Колонна назвала відповідні звинувачення "російською пропагандою".

На початку грудня стало відомо про початок так званої "операції" вагнерівців у Сербії. Відтоді найманці працювали над протидією активності "проти путінського режиму зі сторони елементів російської діаспори".

Вагнерівці у Сербії перебувають не просто так. Їх туди перекинули на тлі зростання напруги на кордоні з Косово. Нагадаємо, що президент країни Вучич погрожує відправити до Косова своє військо, щоб буцімто захистити сербів, які там мешкають.