И собственно активность вагнеровцев за пределами Украины изрядно обеспокоила чиновников США. Они ведь все чаще наблюдают передвижение наемников в Африке и Европе.

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Для чего Россия использует вагнеровцев

Официальные лица США собирают разведывательные данные, связанные с работой вагнеровцев в Центральноафриканской Республике, Мали и Сербии. Имеющаяся информация свидетельствует о том, что их Россия использует в четких целях. Речь идет о борьбе с антипутинскими настроениями.

По данным США, вагнеровцы могут влиять на события в тех государствах, где они действуют. Причем речь идет о странах, которые поддерживают деловые и дипломатические отношения, если не с Соединенными Штатами, то с их союзниками.

Своими соображениями по этому поводу поделилась Катрина Докси, заместитель директора и младший научный сотрудник проекта "Транснациональные угрозы" Центра стратегических и международных исследований. По ее словам, все большее внимание уделяется отношениям России с Африкой. Более того, говорится о создании сфер влияния, о которых не думали со времен, когда закончилась холодная война.

Использование частных военных компаний, особенно то, что мы видели в странах со слабым управлением, постоянными проблемами безопасности и богатыми природными ресурсами, вынуждает (ЧВК Вагнера – 24 Канал) либо выполнять... соглашения о безопасности, либо содействовать будущим дипломатическим отношениям с этими странами,

– подчеркивает она.

Напомним, что в 2018 году ЧВК "Вагнера" открыла офисы в Центральноафриканской Республике. Более того, в столице, Банги, заработал так называемый культурный центр "Русский дом". В нем занимались обучением войск, а также защитой президента Фостена-Арканжа Туадеры.

Пытаются расшатывать ситуацию

Так, в декабре стало известно о вероятном нападении на одного из высших руководителей ЧВК "Вагнера" Дмитрия Сытого в Центральноафриканской Республике. Тогда Пригожин заявил, что это был теракт. И что якобы у Сытого в руках взорвался пакет. Сама посылка содержала записку, в которой говорилось о якобы ответственности за это Франции.

Во Франции свою причастность отвергают. Более того, министр иностранных дел Катрин Колонна назвала соответствующие обвинения "российской пропагандой".

В начале декабря стало известно о начале так называемой "операции" вагнеровцев в Сербии. С этого времени наемники работали над противодействием активности "против путинского режима со стороны элементов российской диаспоры".

Вагнеровцы в Сербии находятся не просто так. Их туда перебросили на фоне роста напряжения на границе с Косово. Напомним, что президент страны Вучич грозится отправить в Косово свое войско, чтобы якобы защитить сербов, которые там живут.