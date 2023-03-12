В то же время путинская пропаганда последние несколько месяцев рассказывает, что она "вот-вот возьмет в окружение Бахмут". Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, бои в Бахмуте продолжаются и украинские силы обороны уничтожают вражескую силу.
Смотрите также "Когда врываются в дом, ты не спрашиваешь, долго ли продержишься": Кулеба объяснил важность Бахмута
Решение будет рациональным
Полковник ВСУ напомнил слова министра обороны Украины Алексея Резникова, который отметил, что путинская армия в районе Бахмута ежесуточно теряет до 500 убитыми и до 900 ранеными.
Конечно, после того, как туда были заведены дополнительные наши подразделения, в частности десантники, ситуация в определенной степени выровнялась именно на этом участке, где идут ключевые пути коммуникации между "большой землей" и украинским городом-крепостью,
– подчеркнул он.
Военный эксперт отметил, что и дальше украинские защитники будут прилагать усилия, чтобы снизить военный потенциал путинской армии. И решение держать рубежи в Бахмуте или переместиться на другие позиции будет сугубо военным, то есть рациональным.
Ситуация в Бахмуте: смотрите видео
Контрнаступление произойдет в определенное время
"Если мы посмотрим на весь Восток нашей страны, а ожесточенные бои продолжаются от Сватового до Угледара, то должны понимать, что сейчас украинская армия находясь в Бахмуте, в обороне, реализует ключевую задачу: уничтожает вражескую живую силу и бронетехнику для того, чтобы в перспективе создать основу для украинского контрнаступления", – подчеркнул собеседник.
Он уверен, что контрнаступление состоится определенными силами и средствами, в определенное время и на определенном участке фронта.
"Где именно, узнаем постфактум, потому что очевидно, что это государственная тайна. Контрнаступление в любом случае состоится и будет эффективным и очень болезненным для путинской армии. Но произойдет оно потому, что мы освобождаем свою родную землю от врага, который ворвался с оружием в руках на нашу землю", – отметил Владислав Селезнев.
Заявление Секретаря СНБО Алексея Данилова о ситуации в Бахмуте
- Алексей Данилов рассказал, что 10 марта состоялось очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего – одно из самых долгих. В течение трех часов обсуждали, в частности, ситуацию вокруг Бахмута.
- Бои в Бахмуте продолжаются в окрестностях города и в некоторых местах в его середине. Украинские герои продолжают защищать Бахмут от захватчиков.
- По словам Данилова, трудно представить, какая польза от обороны Бахмута будет уже в ближайшем будущем. Каждый день там ликвидируют много оккупантов, которые ворвались на нашу территорию.