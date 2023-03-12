Водночас путінська пропаганда останні декілька місяців розповідає, що вона "ось-ось візьме в оточення Бахмут". Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, бої в Бахмуті тривають і українські сили оборони нищать ворожу силу.

Дивіться також "Коли вриваються у дім, ти не питаєш, чи довго протримаєшся": Кулеба пояснив важливість Бахмута

Рішення буде раціональним

Полковник ЗСУ нагадав слова міністра оборони України Олексія Резнікова, який наголосив, що путінська армія в районі Бахмута щодоби втрачає до 500 вбитими до 900 пораненими.

Звісно, що після того, як туди були заведені додаткові наші підрозділи, зокрема десантники, ситуація певною мірою вирівнялась саме на цій ділянці, де йдуть ключові шляхи комунікації між "великою землею" та українським містом-фортецею,

– наголосив він.

Військовий експерт відзначив. що і надалі українські захисники будуть докладати зусиль, щоб знизити військовий потенціал путінської армії. І рішення чи тримати рубежі в Бахмуті, чи переміститись на інші позиції буде суто військовим, тобто раціональним.

Ситуація в Бахмуті: дивіться відео

Контрнаступ відбудеться у визначений час

"Якщо ми подивимось на весь Схід нашої країни, а запеклі бої тривають від Сватового до Вугледару, то маємо розуміти, що зараз українська армія перебуваючи в Бахмуті, в обороні, реалізує ключове завдання: знищує ворожу живу силу і бронетехніку для того, щоб в перспективі створити підґрунтя для українського контрнаступу", – підкреслив співрозмовник.

Він впевнений, що контрнаступ відбудеться визначеними силами та засобами, у визначений час та на визначеній ділянці фронту.

"Де саме, дізнаємось постфактум, бо очевидно, що то є державна таємниця. Контрнаступ в будь-якому разі відбудеться і він буде ефективним і дуже болючим для путінської армії. Але відбудеться він тому, що ми визволяємо свою рідну землю від ворога, який вдерся зі зброєю в руках на нашу землю", – зазначив Владислав Селезньов.

Заява Секретаря РНБО Олексія Данілова щодо ситуації в Бахмуті