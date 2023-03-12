Міністр закордонних справ України запевнив, що наша країна намагається чинити максимальний супротив російській агресії. Адже Україна вирішила утримувати Бахмут та кинула туди підкріплення.
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Що сказав Кулеба про утримання Бахмута
Коли хтось вривається у ваш будинок, ви не ставите собі питання, як довго ви можете протистояти хлопцеві, який увірвався у ваш будинок і намагається вбити вас і вашу родину і пограбувати все, що є в будинку, чи не так? Ви думаєте, що ще ви можете зробити, щоб вигнати його зі свого дому і змусити поліцію заарештувати його,
– пояснив Дмитро Кулеба.
Глава Міністерства закордонних справ України поставив риторичне питання, мовляв, що змінює відхід з Бахмута.
"Росія захопить Бахмут і продовжить наступ на Часів Яр, тому будь-яке наступне місто за Бахмутом може спіткати та ж доля", – додав міністр.
Важливість утримання Бахмута: основне
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українці навіть уявити собі не можуть, яка буде користь від оборони Бахмута вже у найближчому майбутньому. Адже щодня там ліквідовують багато окупантів.
- Зокрема, 12 березня глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Росія в Бахмуті застосовує практику "м'ясних штурмів", просто кидаючи на смерть своїх військових. Буквально на одній фотографії місцевості можна нарахувати 60 – 70 ліквідованих окупантів.
- 11 березня командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що для оборони Бахмута залучені сили та ресурси, які не дають противнику реалізувати свій задум, ламають його плани та змушують відмовитись від просування вперед. Це нам допомагає, адже треба виграти час для початку весняного контрнаступу.