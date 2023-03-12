Министр иностранных дел Украины заверил, что наша страна пытается оказывать максимальное сопротивление российской агрессии. Ведь Украина решила удерживать Бахмут и бросила туда подкрепление.

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Что сказал Кулеба об удержании Бахмута

Когда кто-то врывается в ваш дом, вы не задаете себе вопроса, как долго вы можете противостоять парню, который ворвался в ваш дом и пытается убить вас и вашу семью и ограбить все, что есть в доме, не правда ли? Вы думаете, что еще вы можете сделать, чтобы выгнать его из своего дома и заставить полицию арестовать его,

– объяснил Дмитрий Кулеба.

Глава Министерства иностранных дел Украины задал риторический вопрос, мол, что меняет уход из Бахмута.

"Россия захватит Бахмут и продолжит наступление на Часов Яр, поэтому любой следующий город за Бахмутом может постичь та же участь", – добавил министр.

Важность содержания Бахмута: основное