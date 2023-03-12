В частности, они манипулируют статьей Forbes, посвященной военной помощи Украине от Запада. На это обратили внимание в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Министерства культуры и информационной политики Украины.

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Как манипулирует враг

На самом деле военный обозреватель Forbes писал о том, что получение техники является вопросом времени, в то время как пропагандисты отметили, что тяжелые танки страны НАТО не предоставили вообще.

Прокремлевские СМИ манипулируют статьей Forbes, распространяя дезинформацию о том, что Украина "нет техники для создания полноценных подразделений", а Запад "не предоставил ВСУ необходимого количества техники для создания полноценных по меркам Североатлантического военного альянса подразделений,

– отметили аналитики.

Отмечают, что пропагандисты сознательно манипулируют, потому что надеются и чаще всего именно так и происходит, что потребители российской пропаганды не будут проверять информацию и не будут переходить на первоисточник – в этом случае – сайт Forbes, чтобы почитать, о чем идет речь на самом деле.

А написано там не то, в чем убеждают пропагандисты.

Что в оригинале статьи

Статья Forbes вышла под заголовком "У некоторых украинских тяжелых бригад еще нет настоящих танков. Вот как они могут бороться". В ней говорится, что хоть и не все бригады имеют необходимую тяжелую технику, но ее получение является лишь вопросом времени.

В частности, автор материала отмечает, что обещанные современные тяжелые танки уже направляются в Украину. Более того, обозреватель отмечает, что и это пока не является проблемой. Он отметил, что временное отсутствие тяжелой техники у Украины – не проблема, и танки можно заменить большим количеством БМП.

А когда прибудет достаточное количество западных танков, украинцы направят их в бригады вместе с БМП.

Есть, обозреватель Forbes только предлагает свое видение, как можно использовать имеющееся вооружение, пока достаточное количество танков не прибыло в Украину.