Зокрема, вони маніпулюють статтею видання Forbes, присвяченою військовій допомозі Україні від Заходу. На це звернули увагу в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України.

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Як маніпулює ворог

Насправді військовий оглядач Forbes писав про те, що отримання техніки є питанням часу, тоді як пропагандисти зазначили, що важких танків країни НАТО не надали взагалі.

Прокремлівські ЗМІ маніпулюють статею Forbes, поширюючи дезінформацію про те, що Україна "не має техніки для створення повноцінних підрозділів", а Захід "не надав ЗСУ необхідної кількості техніки для створення повноцінних за мірками Північноатлантичного військового альянсу підрозділів,

– зазначили аналітики.

Зазначають, що пропагандисти свідомо маніпулюють, бо сподіваються і найчастіше, саме так і відбувається, що споживачі російської пропаганди не перевірятимуть інформацію й не переходитимуть на першоджерело – у цьому випадку – сайт Forbes, щоб почитати, про що йдеться насправді.

А написано там не те, в чому переконують пропагандисти.

Що в оригіналі статті

Стаття Forbes вийшла під заголовком "Деякі українські важкі бригади ще не мають справжніх танків. Ось як вони можуть боротися". У ній йдеться про те, що хоч і не всі бригади мають необхідну важку техніку, але її отримання є лише питанням часу.

Зокрема автор матеріалу зазначає, що обіцяні сучасні важкі танки уже прямують в Україну. Ба більше, оглядач наголошує, що і це наразі не є проблемою. Він наголосив, що тимчасова відсутність важкої техніки в України – не проблема, й танки можна замінити великою кількістю БМП.

А коли прибуде достатня кількість західних танків, українці направлять їх у бригади разом із БМП.

Тобто, оглядач Forbes лише пропонує своє бачення, як можна використовувати наявне озброєння, доки достатня кількість танків не прибула в Україну.