Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он сообщил, что сейчас украинский гарнизон удерживает весь фронт от Авдеевки до Северска.

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В британской разведке заявили, что линия обороны Бахмута уже проходит в центре города.

Свитан ответил на это, что центр города сейчас находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Россияне вошли в город только на окраины с севера, востока и юга.

С юга силы обороны их удерживают на рубеже, совпадающем с дорогой Константиновка – Бахмут. Это укрепрайон, где несколько сот метров открытого пространства, он хорошо простреливается, поэтому россияне даже не могут подойти к самой дороге.

Восточнее центра проходит река Бахмутка, которая тоже служит рубежом обороны. Западный ее берег удерживают украинские силы обороны, а с востока подошли россияне.

На севере города рубежом является Артемовский завод по обработке материалов (АРЗОМ).

"Черная дыра" для россиян

По словам Свитана, в центре города преимущественно работают украинские силы специальных операций, штурмовые группы Нацгвардии.

Наши войска в центре города пытаются из Бахмута сделать для россиян черную дыру, в которую россияне заходят и исчезают,

– сообщил полковник.

Он добавил, что катализатором событий "черной дыры" является граница города, где у россиян исчезает связь. Когда они заходят в город, по ним работают снайперские пары, корректировщики огня, силы спецопераций, специализирующиеся на работе в городских застройках.

Обойти Бахмут россияне не могут, ведь их сразу останавливают фланговые удары украинской обороны. Без вытеснения нашего гарнизона из Бахмута они не смогут двигаться дальше, подчеркнул Свитан.

"Максимум на 10 – 20 километров можно оторваться в наступление, например, в сторону Славянска, но опять же, попадая под фланговые удары. Мы их сминаем по бокам и они тоже откатываются назад", – объяснил военный.

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