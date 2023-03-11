Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Він повідомив, що зараз український гарнізон утримує увесь фронт від Авдіївки до Сіверська.

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У британській розвідці заявили, що лінія оборони Бахмута уже проходить в центрі міста.

Світан відповів на це, що центр міста зараз перебуває під контролем Збройних сил України. Росіяни зайшли до міста лише на околиці з півночі, сходу та півдня.

З півдня сили оборони їх утримують на рубежі, що збігається з дорогою Костянтинівка – Бахмут. Це укріпрайон, який містить кілька сотень метрів відкритого простору та добре прострілюється, тому росіяни навіть не можуть підійти до самої дороги.

Східніше центру проходить річка Бахмутка, яка слугує теж рубежем оборони. Західний її берег утримують українські сили оборони, а зі сходу підійшли росіяни.

На півночі міста рубежем є Артемівський завод по обробітку матеріалів (АРЗОМ).

"Чорна діра" для росіян

За словами Світана, в центрі міста переважно працюють українські сили спеціальних операцій, штурмові групи Нацгвардії.

Наші війська в центрі міста намагаються з Бахмута зробити для росіян чорну діру, в яку росіяни заходять і зникають,

– повідомив полковник.

Він додав, що каталізатором подій "чорної діри" є кордон міста, де в росіян зникає зв'язок. Коли вони заходять до міста, по них працюють снайперські пари, коригувальники вогню, сили спецоперацій, які спеціалізуються на роботі в міських забудовах.

Натомість обійти Бахмут росіяни не можуть, адже їх одразу зупиняють флангові удари української оборони. Без витиснення нашого гарнізона з Бахмута вони не зможуть рухатись далі, підкреслив Світан.

"Максимум на 10 – 20 кілометрів можна відірватися в наступі, наприклад, в сторону Слов'янська, але знову ж таки потрапляючи під флангові удари. Ми їх зминаємо з боків і вони також відкочуються назад", – пояснив військовий.

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