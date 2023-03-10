Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Він також повідомив, що поблизу Слов'янська російські окупанти зараз потрапили у справжню пастку.

Дивіться також Ситуація загострена, ворог продовжує наступ, – Міноборони про ситуацію в Бахмуті

Світан повідомив, що українські війська взяли центр міста Бахмут в оборону, один з рубежів оборони проходить з півдня по трасі Костянтинівка – Бахмут. Це зараз надійний укріпрайон, траса прострілюється, вона промінована, працює артилерія.

Зі сходу центр міста прикриває річка Бахмутка, яку використовують як укріпрайон. На правому східному березі ЗСУ знищують російські війська, які зайшли в місто, далі з ними працюють українські сили спецоперацій, снайпери та артилерія.

На півночі міста центр прикриває Артемівський завод по обробці кольорових металів (АЗОКМ) – велика промзона, яку українські бійці також використовують як укріпрайон. Вона містить багато систем оборони.

Тривають контактні бої в місті

Полковник повідомив, що росіяни увійшли в місто, тривають контактні бої. Лівий берег Бахмута, західну частину міста тримають в обороні сили спеціальних операцій, штурмові групи Нацгвардії, прикордонники та декілька батальйонів спецпризначенців, які спеціалізуються на виконанні завдань саме в міських умовах.

Бахмут тримається, але ситуація дуже важка в самому місті. Бої всередині міста вважаються найважчими, але вони результативні, адже ми обороняємося, а будь-яка армія, що нападає в міських забудовах, зазнає величезних втрат,

– зауважив військовий експерт.

Він наголосив, що саме таке завдання стоїть перед українськими військовими в Бахмуті. Вони націлені на цьому плацдармі знищувати якомога більше російських військ.

Світан про бої в Бахмуті: дивитись відео

Ротація в Бахмуті

Світан розповів, що в Бахмуті зараз відбулася ротація. Пройшла заміна українських мотопіхотних та мотострілецьких частини, їх вивели з технікою з Бахмуту, оскільки техніка в місті може стати прямою ціллю.

Була проведена чергова ротація під визначені завдання. Зайшли спецпризначенці – "вовки міста", тому росіянам там дуже важко пересуватися, вони мають дуже великі втрати. Наші спецпризначенці пакетують росіян по 1,5 – 2 роти за добу,

– додав військовий.

ПВК "Вагнера" закінчується

На півночі Бахмута переважно працює ПВК "Вагнера". Туди вже починає підходити їхній "золотий запас" – професіонали, які свого часу були кістяком ПВК, розповів Світан.

Є кілька задумів в нашого керівництва, як деблокувати північну частину Бахмута: і малими кліщами в районі АЗОКМа, і великими кліщами в районі Білогорівки з виходом на Попасну, або з виходом на той же Бахмут,

– повідомив полковник.

Він зауважив, що росіяни обрали неправильне планування на півночі. Група, яка почала йти в сторону Слов'янська, намагаючись оточити Бахмут, зробити цього не може, адже ширина фронту не дозволяє.

Пастка біля Слов'янська

Біля Слов'янська ворог потрапив під флангові удари, тому ця російська група від Бахмута до Соледара з воєнного погляду зараз в невигідній ситуації, оскільки підсилення наших військ з флангів може призвести до відсікання цієї групи та знищення. Зараз вони не можуть пройти на Слов'янськ та виконати оточення Бахмута.

Генерал Сирський цю ситуацію називає "цугцванг" (положення, при якому будь-який крок призведе до погіршення позиції – 24 Канал).

Світан зауважив, що там будь-які дії росіян будуть їм не на користь, рух на Слов'янськ – погіршить ситуацію, рух на Бахмут теж погіршить ситуацію і навіть відхід назад на стартову позицію так само погіршить їхнє становище, адже відкриває фланги групам, що стоять поруч.

Світан повідомив, після того, як українське військове керівництво ухвалить рішення, ми побачимо певні дії в Бахмуті уже найближчим часом.

Бої за Бахмут: останнє