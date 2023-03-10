Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он также сообщил, что вблизи Славянска российские оккупанты сейчас попали в настоящую ловушку.

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Свитан сообщил, что украинские войска взяли центр города Бахмут в оборону, один из рубежей обороны проходит с юга по трассе Константиновка – Бахмут. Это сейчас надежный укрепрайон, трасса простреливается, она проминирована, работает артиллерия.

К востоку центр города прикрывает река Бахмутка, которую используют как укрепрайон. На правом восточном берегу ВСУ уничтожают зашедшие в город российские войска, дальше над ними работают украинские силы спецопераций, снайперы и артиллерия.

На севере города центр прикрывает Артемовский завод по обработке цветных металлов (АЗОКМ), большая промзона, которую украинские бойцы также используют в качестве укрепрайона. Она содержит множество систем обороны.

Продолжаются контактные бои в городе

Полковник сообщил, что россияне вошли в город, продолжаются контактные бои. Левый берег Бахмута, западную часть города держат в обороне силы специальных операций, штурмовые группы Нацгвардии, пограничники и несколько батальонов спецназовцев, специализирующихся на выполнении задач именно в городских условиях.

Бахмут держится, но ситуация очень тяжелая в самом городе. Бои внутри города считаются самыми тяжелыми, но они результативны, ведь мы обороняемся, а любая армия, нападающая в городских застройках, несет огромные потери,

– заметил военный эксперт.

Он подчеркнул, что именно такая задача стоит перед украинскими военными в Бахмуте. Они нацелены на этом плацдарме уничтожать русские войска.

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Ротация в Бахмуте

Свитан рассказал, что в Бахмуте сейчас произошла ротация. Прошла замена украинских мотопехотных и мотострелковых части, их вывели с техникой из Бахмута, поскольку техника в городе очень хорошая цель.

Была произведена очередная ротация под определенные задачи. Зашли спецназовцы – "волки города", поэтому россиянам там очень тяжело передвигаться, у них очень большие потери. Наши спецназовцы пакетируют россиян по 1,5 – 2 роты в сутки,

– добавил военный.

ЧВК "Вагнера" заканчивается

На севере Бахмута преимущественно работает ЧВК "Вагнера". Туда уже начинает подходить их "золотой запас" – профессионалы, которые в свое время были скелетом ЧВК, рассказал Свитан.

Есть несколько замыслов у нашего руководства, как деблокировать северную часть Бахмута: и малыми клещами в районе АЗОКМа, и большими клещами в районе Белогоровки с выходом на Попасную, или с выходом на тот же Бахмут,

– сообщил полковник.

Он отметил, что россияне избрали неправильную планировку на севере. Группа, которая начала идти в сторону Славянска, пытаясь оцепить Бахмут, сделать этого не может, ведь ширина фронта не позволяет.

Ловушка возле Славянска

Возле Славянского враг сразу попадает во фланговые удары, поэтому эта российская группа от Бахмута до Соледара попала с военного взгляда в невыгодную ситуацию, поскольку усиление наших войск с флангов может привести к отсечению этой группы и уничтожению. Сейчас они не могут пройти на Славянск и выполнить оцепление Бахмута.

Генерал Сырский эту ситуацию называет "цугцванг" (положение, при котором любой шаг приведет к ухудшению позиции – 24 канал).

Свитан заметил, что там какие-либо действия россиян будут им не на пользу, движение на Славянск – усугубит ситуацию, движение на Бахмут тоже усугубит ситуацию и даже уход обратно на стартовую позицию так же ухудшит их положение, ведь открывает фланги группам, стоящим рядом.

Свитан сообщил, что после того, как украинское военное руководство примет решение, мы увидим определенные действия в Бахмуте уже в ближайшее время.

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