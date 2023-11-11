Инцидент произошел вечером 9 ноября в Донецкой области. О смертельной аварии сообщают в сети, передает 24 Канал.

Смотрите также Россияне массово завозят на оккупированную Донбасс мигрантов из Центральной Азии, – Центр Сопротивления

В Волновахе оккупант сбил коллаборантку

Как сообщает телеграм-канал "Astra", Александр Ситчихин совершил смертельное ДТП во временно оккупированном Волновахе. Он пьяным сел за руль бензовоза КамАЗ и столкнулся с легковым автомобилем ЗАЗ "Славута". Известно, что военный родом из Приморья.



Александр Ситчихин устроил смертельное ДТП в Волновахе / Фото из соцсетей

За рулем "Славуты" была Елена Кириченко. От полученных травм она погибла на месте аварии.

К слову, Кириченко занимала должность так называемого "главного бухгалтера МВД ДНР". Оккупационная полиция уже начала расследование дела. По версии "следствия", пьяный россиянин протаранил авто, когда легковик ехал впереди.

В Мариуполе взорвали автомобиль одного из российских "полициантов"

Во временно оккупированном Мариуполе 10 ноября взорвали автомобиль одного из российских "полициантов". Это произошло на проспекте Металлургов. Подарок был передан активистами сопротивления. В сети они сообщили, что "подарок" передали по случаю дня милиции, который россияне празднуют 10 ноября.

"Сегодня полицаи празднуют профессионально праздник в Мариуполе. Мы свой подарочек уже передали. Теперь осталось посмотреть – угостят ли товарищей/коллег или зажмут? Ну, учитывая потенциально госпитализированных…." – прокомментировали взрыв в "Мариуполь.Сопротивление".

Оккупанты заявили, что в Мариуполе просто "горел автомобиль". По их словам, причиной этого стало якобы "возгорание газобаллонного оборудования". В сети даже опубликовали кадры автомобиля. Впрочем, на них видно, что ГБО – целое и даже не повреждено пожаром. Также на опубликованных в сети кадрах видно, что возгорание произошло под водительским колесом. Однако пропагандисты и дальше заявляют о "самовоспламенении" автомобиля.