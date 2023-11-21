Про це міністр оборони України заявив під час спільної пресконференції з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Так він відреагував на повідомлення у ЗМІ, що топ-генералів ЗСУ можуть звільнити, передає 24 Канал.

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Умєров прокоментував чутки про звільнення командувачів

Під час пресконференції Умєров заявив, що наразі рішення про звільнення командувачів ЗСУ не ухвалено. Разом з тим, він ухилився від прямої відповіді на питання, чи дійсно Міноборони розглядає можливість усунути командувачів Сергія Наєва та Олександра Тарнавського.

Тема, яка стосується зміни командувачів, вона проходить за всіма параметрами, які ми у своєму внутрішньому периметрі обговорюємо. У цьому плані маємо сказати, що рішення поки не прийнято, але ми робимо все можливе, щоб підвищити ефективність. І якщо це станеться, то ми дуже відкрито спілкуватимемося з вами,

– заявив Умєров.