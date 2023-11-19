Умєров повідомив, що зробив подання президенту щодо заміни командувача Медичних сил Збройних сил України. До цього командувачем була Тетяна Остащенко.

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Умєров пояснив, чому зробив подання на звільнення командувачки Медсил

Пояснюючи своє рішення, Умєров написав, що причини такого кроку очевидні для всіх, хто б'ється в лавах Сил оборони України, та усіх, хто допомагає.

Відтак, міністр наголосив, що настав час вирішувати проблеми медичного забезпечення наших воїнів. Глава Міноборони назвав три ключові завдання нового командувача:

максимальна цифровізація процесів та дотримання усіх стандартів медичного забезпечення, включно з постачанням якісних медичних засобів та медичної техніки. Таких проблем, як з неякісними турнікетами, просто не має бути в принципі;

розбудова системи навчання тактичній медицині за стандартами НАТО з відповідним ресурсним забезпеченням. Впровадження усіх необхідних фронту медичних практик, які дозволять зберегти якнайбільше життів наших воїнів;

забезпечення постійної ротації особового складу між тактичним та стратегічним рівнем для забезпечення отримання та передачі досвіду з усього циклу лікування поранених, травмованих і хворих.

Що відомо про зміну командувача Медичних сил

У ЗМІ нещодавно з'явилася інформація, що нібито Міністерстві оборони України розглядають можливість звільнення трьох командувачів ЗСУ.

Серед командувачів, яких назвали ЗМІ, була й Тетяна Остащенко. На звільненні Остащенко наполягали парамедики та волонтери, які займаються медичним забезпеченням Сил оборони.

Однак у Міноборони згодом спростувала інформацію, що планують звільнити командирів.

19 листопада Зеленський під час звернення до українців повідомив про заміну командувача Медичних сил ЗСУ.

Анатолій Казмірчук, який став новим командувачем, раніше був начальником Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" у Києві.

Зеленський наголосив, що потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів.