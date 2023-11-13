Про те, що в Міноборони роздумують над відставкою трьох командувачів, "Українська правда" інформує з посиланням на джерела у військово-політичному керівництві. Однак варто зазначити, що це анонімні джерела, а не офіційна інформація.

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У Міноборони нібито готують відставку Тарнавського та Наєва

За даними джерел журналістів, Умєров готує подання на звільнення командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.

Про причини ймовірного звільнення Тарнавського, який очолює один із напрямків українського контрнаступу, не повідомляється. Також не уточнюються підстав для звільнення Наєва.

Водночас "Українська правда" пише, що на звільненні Остащенко наполягали парамедики та волонтери, які займаються медичним забезпеченням Сил оборони.

Прессекретар Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров, коментуючи інформацію, заявив, що в разі ухвалення такого рішення про це буде повідомлено на офіційному сайті глави держави.

Також журналісти з посиланням на анонімні джерела пишуть, що питання відставок цих командувачів нібито розглядається вже кілька місяців.

Зауважимо, що про ймовірні пертурбації у ЗСУ також писало видання Time у статті про Володимира Зеленського. Однак джерелом видання були неназвані анонімні співрозмовники.

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