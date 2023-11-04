Ситуація зі звільненням Хоренка була дивною, адже подання про нього мав дати Валерій Залужний. Утім, такого подання не було, а про своє звільнення Хоренко дізнався зі ЗМІ.
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Пояснення від Умєрова
Генерал-майор Хоренко зараз потрібний на певному напрямку, він продовжить службу в Міністерстві оборони України,
– зазначив Умєров.
Як написав міністр оборони, він справді робив подання на звільнення Хоренка і кадрове рішення було ухвалено. Законодавство при цьому не порушили.
Інших подробиць щодо свого рішення Умєров не навів. Він пояснив, що детальні коментарі гратимуть на руку ворогові, тож військовий задум лишиться у таємниці.
"Додатково коментувати причини та передумови зміни керівних військових посад під час війни – надавати підстави ворогові послаблювати Україну", – написав він.