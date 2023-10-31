Командувач Сил спеціальних операцій Віктор Хоренко вперше розповів про спецоперації на "Азовсталі". Розмову опублікували на ютуб-каналі ССО.

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На прийняття рішень були лічені хвилини

Генерал-майор розповів, що воїни добровільно летіли захищати "Азовсталь". Він зізнався, що йому доводилося приймати важкі рішення.

Основним нашим завданням була доставка гелікоптерами боєкомплекту. Але, коли приходять 10 добровольців, які кажуть: "Ми хочемо летіти захищати "Азовсталь", то доводиться приймали важкі рішення",

– розповів Хоренко.

Він уточнив, що за лічені хвилини потрібно було вирішити, що саме доставляти: БК, медикаменти, засоби зв’язку, чи людей, які будуть захищати.

"Коли у тебе 15 тонн вантажу, а один гвинтокрил може взяти лише близько двох", – додав Хоренко пояснючи, чому рішення були важкими.

За його словами, час на виконання операції тоді йшов на хвилини, а вивантаження не мало перевищувати 10 хвилин.

Хоренко тримав прямий контакт з Редісом

Генерал-майор розповів, що усього було здійснено сім успішних вильотів ССО. Хоренко мав прямий зв'язок з командиром бригади спецпризначення "Азов" Денисом Прокопенком, Редісом.

Водночас Редіс, за словами Хоренка, на той час навіть не здогадувався, що спілкується з командувачем ССО.

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