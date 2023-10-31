Командувач Сил спеціальних операцій Віктор Хоренко вперше розповів про спецоперації на "Азовсталі". Розмову опублікували на ютуб-каналі ССО.
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На прийняття рішень були лічені хвилини
Генерал-майор розповів, що воїни добровільно летіли захищати "Азовсталь". Він зізнався, що йому доводилося приймати важкі рішення.
Основним нашим завданням була доставка гелікоптерами боєкомплекту. Але, коли приходять 10 добровольців, які кажуть: "Ми хочемо летіти захищати "Азовсталь", то доводиться приймали важкі рішення",
– розповів Хоренко.
Він уточнив, що за лічені хвилини потрібно було вирішити, що саме доставляти: БК, медикаменти, засоби зв’язку, чи людей, які будуть захищати.
"Коли у тебе 15 тонн вантажу, а один гвинтокрил може взяти лише близько двох", – додав Хоренко пояснючи, чому рішення були важкими.
За його словами, час на виконання операції тоді йшов на хвилини, а вивантаження не мало перевищувати 10 хвилин.
Хоренко тримав прямий контакт з Редісом
Генерал-майор розповів, що усього було здійснено сім успішних вильотів ССО. Хоренко мав прямий зв'язок з командиром бригади спецпризначення "Азов" Денисом Прокопенком, Редісом.
Водночас Редіс, за словами Хоренка, на той час навіть не здогадувався, що спілкується з командувачем ССО.
Оборона "Азовсталі": головне
- Захисники "Азовсталі" героїчно тримали оборону упродовж двох місяців. Вони буквально взяли на себе удар, аби виснажити сили противника і не дати йому рухатися на інші напрямки.
- Росіяни знищували "Азовсталь" регулярними артилерійськими обстрілами, ракетними ударами та бомбами, при цьому проводячи наземні атаки і штурми.
- 16 травня вище військове командування віддало наказ командирам підрозділів, які перебували на "Азовсталі" зберегти життя особового складу. В російському полоні перебувало близько 2 тисяч захисників "Азовсталі".