Командующий Сил специальных операций Виктор Хоренко впервые рассказал о спецоперациях на "Азовстали". Разговор опубликовали на ютуб-каналы ССО.
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На принятие решений были считаны минуты
Генерал-майор рассказал, что воины добровольно летели защищать "Азовсталь". Он признался, что ему приходилось принимать трудные решения.
Основной нашей задачей была доставка вертолетами боекомплекта. Но когда приходят 10 добровольцев, которые говорят: "Мы хотим лететь защищать "Азовсталь"", то приходится принимать тяжелые решения,
– рассказал Хоренко.
Он уточнил, что в считанные минуты нужно было решить, что именно доставлять: БК, медикаменты, средства связи или людей, которые будут защищать.
"Когда у тебя 15 тонн груза, а один вертолет может взять только около двух", – добавил Хоренко объясняя, почему решения были тяжелыми.
По его словам, время на выполнение операции тогда шло на минуты, а выгрузка не должна превышать 10 минут.
Хоренко держал прямой контакт с Редисом
Генерал-майор рассказал, что всего было совершено семь успешных вылетов ССО. Хоренко имел прямую связь с командиром бригады спецназначения "Азов" Денисом Прокопенко, Редисом.
В то же время Редис, по словам Хоренко, в то время даже не догадывался, что общается с командующим ССО.
Оборона "Азовстали": главное
- Защитники "Азовстали" героически держали оборону в течение двух месяцев. Они буквально взяли на себя удар, чтобы измотать силы противника и не дать ему двигаться на другие направления.
- Россияне уничтожали "Азовсталь" регулярными артиллерийскими обстрелами, ракетными ударами и бомбами, при этом производя наземные атаки и штурмы.
- 16 мая высшее военное командование отдало приказ командирам подразделений, находившихся на "Азовстали" сохранить жизнь личного состава. В российском плену находились около 2 тысяч защитников "Азовстали".