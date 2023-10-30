Воин рассказал, что получил ранения, когда россияне начали массово применять технику. По его словам, три вражеских танка решили подъехать совсем близко к позициям украинских войск, чтобы "разбирать" их прямой наводкой.

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"Киль" из гранатомета подбил российский танк

"Киль" отметил, что украинские военные были готовы к этому. В частности, бойцы разложили один ПТУР (противотанковая управляемая ракета), гранатомет и готовились к отражению атаки.

Он сказал, что один танк россиян удалось поразить благодаря ПТУР. После этого "Киль" схватил гранатомет и подошел к другому танку где-то на 300 метров.

Азовец рассказал, что подбил танк оккупантов, попав из гранатомета. Он побежал назад, взял с собой товарища и противотанковый гранатомет РПГ-7 для того, чтобы либо добить два танка, либо уничтожить третий.

"Киль" вспоминает, что побежал на то же место, вышел на открытую местность, ведь не было варианта, как скрыто стрелять из гранатомета. Дело в том, что граната не могла пролететь через кусты, потому что сдетонировала бы. Поэтому нужно было высовываться и наносить удар на открытой местности.

Танк россиян подобрался из-за спины

Азовец вспоминает, как начал искать танк россиян, но не увидел его.

В один прекрасный момент из-за веток увидел выстрел. Прорисовался такой контур танка и, как в слоу моушн, я увидел летящий в меня снаряд,

– сказал командир роты.

Он отметил, что между ним и танком было дерево, примерно на расстоянии 30 метров перед ним. Снаряд сдетонировал в воздухе, в результате чего "Киль" получил тупой удар в живот.

Азовца эвакуировать из "Азовстали" во время обстрела

Азовец рассказал, что после этого отбежал в сторону и лег. Он снял бронежилет и увидел открытую рану живота в результате осколочного ранения.

"Киль" снял свою радиостанцию, которую передал своему товарищу, и попросил передать, что он ранен. Воин достал аптечку и его перевязали бандажом.

Побратим "Киля" побежал за ребятами, чтобы его эвакуировали с поля боя. В это время азовец лежал, пока танк россиян стрелял. Бойца спас товарищ, который 200 метров тащил его на руках.

Азовца на автомобиле эвакуировали и через час он оказался в "Железе" (военный госпиталь на "Азовстале". Там ему сделали операцию, в частности зашили кишечник.

"Киль" проходил лечение на самой "Железняке": он не мог ходить и лежал. Ему сделали несколько перевязок, но медицинские материалы пытались экономить, потому что уже тогда все на "Азовстале" кончалось.

Впоследствии хирург принял решение, что "Киля" нужно эвакуировать из "Азовстали". В итоге его вывезли с завода на вертолете во время минометного обстрела со стороны россиян.