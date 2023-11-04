Про це заявив заступник керівника Офісу президента Роман Машовець. Зазначають, що подання було отримано "згідно з чинним законодавством".

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"Згідно з законом України про національну безпеку, командувачі видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України призначаються на посаду і звільняються з посади президентом України за поданням міністра оборони України", – повідомили в ОП.

Довідка. Відповідне формулювання міститься в пункті 5 статті 16 закону "Про національну безпеку України".

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