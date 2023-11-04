Про це заявив заступник керівника Офісу президента Роман Машовець. Зазначають, що подання було отримано "згідно з чинним законодавством".
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"Згідно з законом України про національну безпеку, командувачі видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України призначаються на посаду і звільняються з посади президентом України за поданням міністра оборони України", – повідомили в ОП.
Звільнення Хоренка: що відомо
- Володимир Зеленський 3 листопада змінив командувача Сил спецоперацій Віктора Хоренка на Сергія Лупанчука. До слова, про нього у відкритому доступі не має інформації.
- У вечірньому зверненні глава держави заявив, що Хоренко продовжить виконувати спеціальні завдання у складі Головного управління розвідки МОУ.
- Своєю чергою Хоренко повідомив, що про своє звільнення дізнався із ЗМІ. Крім того, зазначалось, що про рішення звільнити Хоренка не знав і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.