Під час вечірнього звернення до українців Володимир Зеленський прокоментував рішення про заміну командувача Сил спеціальних операцій.
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Що буде з Хоренком
Указом від 3 листопада глава держави звільнив Віктора Хоренка з посади командувача Сил спеціальних операцій. Зауважимо, що генерал-майор обіймав цю посаду від 25 липня 2022 року.
Зеленський розповів, що відтепер Хоренко виконуватиме спеціальні завдання у складі Головного управління розвідки Міністерства оборони.
Правильний командир і людина
Новим командувачем Сил спеціальних операцій став полковник Сергій Лупанчук.
Це довідчений бойовий офер. Правильний командир і людина, яка додасть більшої потужності Силам спеціальних операцій. Чекаємо нових результатів,
– наголосив Зеленський.
Яка ситуація на фронті: що відбувається
- У британській розвідки заявили, що українська ППО зірвала російський наступ на Авдіївку, яку ворог не полишає спроб оточити. Аналітики зазначили, що через надійна протиповітряна оборона не дозволила дозволила бойовим літакам противника надавати ефективну повітряну підтримку під час штурмів.
- На Мелітопольському та Бахмутському напрямках Сили оборони продовжують рухатися вперед.
- За словами головнокомандувача Віктора Залужного, український контрнаступ видався не таким, яким його очікували бачити. За планом ЗСУ мали просуватися на 30 кілометрів за добу, однак за 5 місяців нашим військовим вдалося подолати лише 17 кілометрів. Залужний сподівався, що великі втрати змусять Кремль відступити. Крім того, зволікання Заходу із передачою зброї дозволило противнику відновити сили після нищівних для нього деокупації Херсону та Харківщини. На думку генерала, F-16 були б набагато корисніші у минулому році, ніж в цьому. Також він вважає, що змінити перебіг подій на фронті здатні технології.