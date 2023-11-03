Указ Зеленського №727 про звільнення Хоренка з'явився на сайті Офісу Президента 3 листопада. У цей же день президент підписав указ №728, яким призначив нового командувача ССО, пише 24 Канал.
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Лупанчук став новим командувачем ССО
Відповідно до указу Зеленського, новим командувачем ССО став полковник Сергій Лупанчук.
Хоренко обіймав посаду командувача ССО з липня 2022 року, замінивши на цій посаді Григорія Галагана.
Тоді Зеленський розповів, що Галаган переводиться на інший напрямок. Зокрема, з метою оновлення СБУ він призначений першим заступником керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.