ССО отримали свого третього командувача

25 липня указом Зеленського з посади командувача ССО було звільнено Григорія Галагана, повідомляє 24 канал. У цей же день президент призначив на посаду глави Сил спецоперацій ЗСУ Хоренка.

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Генерал-майор Григорій Галаган став командувачем ССО 25 серпня 2020 року. Сили спецоперацій ЗСУ було створено у 2016 році. До 2020 року ССО очолював генерал-лейтенант Ігор Луньов.

Які ще кадрові рішення прийняв Зеленський

15 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення нового командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Ним став генерал-майор Ігор Танцюра.

Попереднім командувачем Сил тероборони ЗСУ був досвідчений бойовий генерал Юрій Галушкін. Його призначили ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – 1 січня.

17 липня Зеленський відсторонив з посад генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова. Глава держави пояснив відсторонення провідних правоохоронців великою кількістю зрадників і колаборантів у їхніх органах.

Замість Баканова виконувачем обов'язків глави СБУ було призначено Василя Малюка. Натомість виконувачем обов'язки генпрокурора вирішили призначити Олексія Симоненка, якого пов'язують із заступником керівника Офісу Президента Олегом Татаровим та кримінальними колами.

Рішення про відставку Баканова 19 липня підтримали 265 нардепів, а за звільнення Ірини Венедіктової проголосували 264 депутати.

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Також Зеленський анонсував звільнення 28 співробітників СБУ. Уже 19 липня президент підписав указ, згідно з яким втратив посаду заступник очільника СБУ Володимир Горбенко.

Зеленський призначив нових очільників обласних управлінь Служби безпеки України в Закарпатській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях. Кадрові зміни глава держави назвав оновленням вертикалі держави.

25 липня президент вирішив звільнити заступника секретаря РНБО Руслана Демченка. Його місце у комітет з питань розвідки може зайняти начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

В Офісі Президента заявили, що Демченко не зможе продовжувати виконувати роботу, адже потребує серйозного лікування.

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Зауважимо, що Демченко під час підписання так званих Харківських угод очолював МЗС України, через що підпадав під закон про люстрацію. Однак він продовжив обіймати державні посади.

Володимир Зеленський переконував, що Демченко непричетний до підписання Харківських угод, оскільки не ставив підпису на договорі. Втім, у розслідуванні журналістів "Схем" йдеться, що Демченко лобіював підписання Харківських угод.

21 липня у ЗМІ з'явилася інформація, що Зеленський вирішив позбавив громадянства Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана та Вадима Рабіновича. Водночас у реєстрі Державної міграційної служби для перевірки паспортів паспорт Коломойського вже значиться як недійсний.

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