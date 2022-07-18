Про це глава держави розповів під час вечірнього звернення, інформує 24 канал. Зараз, за словами Зеленського, відбувається кадрова ревізія служби.

Зверніть увагу Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Баканова

Звільнити можуть різних посадовців

Володимир Зеленський повідомив, що через незадовільні результати роботи можуть бути звільнені посадовці різних рангів та різних посад. Однак підстави для цього у всіх випадках є схожими.

І ще одна важлива новина щодо Служби безпеки України. Відбувається кадрова ревізія Служби. Вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців. Різний рівень, різні напрямки. Але підстави схожі – незадовільні результати роботи,

– повідомив Зеленський.

Зеленський пропонує Раді звільнити Баканова

Серед посадовців СБУ, які можуть бути звільнені, є і її очільник Іван Баканов. Увечері 17 липня Володимир Зеленський своїм указом відсторонив Баканова від виконання обов'язків голови СБУ, посилаючись на статтю 47 Дисциплінарного статуту ЗСУ, у якій йдеться про неналежне виконання службових обов'язків.

Ця стаття передбачає проведення службового розслідування, за результатами якого має бути ухвалене рішення про покарання, спектр яких є різним – від зауваження та догани до пониження у званні чи посаді або звільнення.

Також від своє посади була відсторонена й генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Таке рішення Зеленський пояснив тим, що серед прокурорів та співробітників СБУ є близько 60 зрадників, які з початком повномасштабного вторгнення росії залишилися на тимчасово окупованих територіях і почали працювати на ворога. Згодом в Офісі Президента уточнили, що останньою краплею щодо усунення Баканова стало затримання ексголови управління СБУ в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча та оголошення йому підозри у державній зраді.

18 липня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України. Зараз тимчасово виконуючим обов'язки голови відомства є Василь Малюк.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського від 18 липня: дивіться відео