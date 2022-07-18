Об этом глава государства рассказал во время вечернего обращения, передает 24 канал. Сейчас, по словам Зеленского, проходит кадровая ревизия службы.

Обратите внимание Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Баканова

Уволить могут разных должностных лиц

Владимир Зеленский сообщил, что из-за неудовлетворительных результатов работы могут быть уволены чиновники разных рангов и разных должностей. Однако основания для этого во всех случаях похожи.

И еще одна важная новость о Службе безопасности Украины. Происходит кадровая ревизия Службы. Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания похожи – неудовлетворительные результаты работы,

– сообщил Зеленский.

Зеленский предлагает Раде уволить Баканова

Среди должностных лиц СБУ, которые могут быть уволены, есть и ее глава Иван Баканов. Вечером 17 июля Владимир Зеленский своим указом отстранил Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ, ссылаясь на статью 47 Дисциплинарного устава ВСУ, в которой говорится о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

Эта статья предусматривает проведение служебного расследования, по результатам которого должно быть принято решение о наказаниях, спектр которых разный – от замечания и выговора до понижения в звании или должности или увольнении.

Также от своей должности была отстранена и генпрокурор Ирина Венедиктова.

Такое решение Зеленский объяснил тем, что среди прокуроров и сотрудников СБУ есть около 60 предателей, которые с началом полномасштабного вторжения россии остались на временно оккупированных территориях и начали работать на врага. Впоследствии в Офисе Президента уточнили, что последней каплей устранения Баканова стало задержание экс-председателя управления СБУ в Автономной Республике Крым Олега Кулинича и объявление ему подозрения в государственной измене.

18 июля Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины. Сейчас временно исполняющим обязанности главы ведомства является Василий Малюк.

Вечернее обращение Владимира Зеленского от 18 июля: смотрите видео