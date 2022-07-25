Так, 25 липня Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО. І хоч з Демченком пов'язано багато політичних скандалів, в ОП сказали, що причиною звільнення стало не це.

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Чому Зеленський звільнив Демченка

Речник глави держави Сергій Никифоров заявив, що президент звільнив Демченка через стан його здоров'я й навантаження, яке є зараз, не дозволяє йому ефективно працювати.

Війна мобілізувала не лише нашу армію, а й усіх нас усі державні органи. Ми зараз усі працюємо на межі наших можливостей. Велике фізичне та моральне навантаження. На жаль, стан здоров'я пана Демченка не дозволяє йому зараз працювати з таким навантаженням,

– сказав Никифоров.