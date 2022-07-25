Так, 25 июля Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря СНБО. И хотя с Демченко связано много политических скандалов, в ОП сказали, что причиной увольнения стало не это.

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Почему Зеленский уволил Демченко

Спикер главы государства Сергей Никифоров заявил, что президент уволил Демченко из-за состояния его здоровья, а нагрузка, которая есть сейчас, не позволяет ему эффективно работать.

Война мобилизовала не только нашу армию, но всех нас все государственные органы. Мы сейчас все работаем на грани наших возможностей. Большая физическая и моральная нагрузка. К сожалению, состояние здоровья г-на Демченко не позволяет ему сейчас работать с такой нагрузкой,

– сказал Никифоров.