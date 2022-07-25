Демченка звільнили через проблеми зі здоров'ям

Про це в коментарі 24 каналу сказав радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він заявив, що у відставці Демченка немає сенсації, адже президент продовжує "змінювати роботу блоку безпеки та оборони з урахуванням викликів воєнного часу".

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Подоляк наголосив, що сьогодні потрібні швидкі та професійні рішення. За його словами, через виснажливий формат війни не всі менеджери можуть втримати цей темп і навантаження.

Ми ж говоримо в цьому випадку про вкрай важку модераційну роботу 24 на 7. Тому через особисті причини, пов'язані зі складним станом здоров'я, пан Демченко не зможе продовжувати виконувати роботу, оскільки потребує серйозного лікування,

– сказав радник очільника ОП.

Подоляк закликав не шукати змови й погодився, що зміна заступника секретаря РНБО – це інформаційна подія.

"Однак кадрові питання в цьому випадку – абсолютна прерогатива президента, який керується винятково державними інтересами", – додав він.

Радник Андрія Єрмака наголосив, що Демченко – професійний дипломат, який працював на різних державних посадах. Подоляк зазначив, що Демченко з першого дня повномасштабного вторгнення росії перебував на робочому місці в Києві.

То ж, сьогодні президент ухвалив певні кадрові рішення, перерозподілив обов'язки між іншими членами команди, оптимізував роботу РНБО під нові виклики нинішнього формату війни,

– резюмував він.

Зеленський звільнив Демченка

25 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Демченка, який має не найкращу репутацію. Причина в тому, що Демченко під час підписання так званих Харківських угод очолював МЗС України. Відтак, він підпадав під закон про люстрацію.

Та попри це він продовжив обіймати державні посади. Президент Зеленський повідомляв, що Демченко непричетний до підписання скандальних угод, оскільки не ставив підпису на договорі й не доповідав у парламенті.

Водночас у розслідуванні журналістів "Схем" йдеться, що Демченко таки причетний до лобіювання Харківських угод.

Місце Демченка у комітет з питань розвідки тепер може зайняти начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

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