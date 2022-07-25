Демченка звільнили через проблеми зі здоров'ям

Про це в коментарі 24 каналу сказав радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він заявив, що у відставці Демченка немає сенсації, адже президент продовжує "змінювати роботу блоку безпеки та оборони з урахуванням викликів воєнного часу".

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Подоляк наголосив, що сьогодні потрібні швидкі та професійні рішення. За його словами, через виснажливий формат війни не всі менеджери можуть втримати цей темп і навантаження.

Ми ж говоримо в цьому випадку про вкрай важку модераційну роботу 24 на 7. Тому через особисті причини, пов'язані зі складним станом здоров'я, пан Демченко не зможе продовжувати виконувати роботу, оскільки потребує серйозного лікування,
– сказав радник очільника ОП.

Подоляк закликав не шукати змови й погодився, що зміна заступника секретаря РНБО – це інформаційна подія.

"Однак кадрові питання в цьому випадку – абсолютна прерогатива президента, який керується винятково державними інтересами", – додав він.

Радник Андрія Єрмака наголосив, що Демченко – професійний дипломат, який працював на різних державних посадах. Подоляк зазначив, що Демченко з першого дня повномасштабного вторгнення росії перебував на робочому місці в Києві.

То ж, сьогодні президент ухвалив певні кадрові рішення, перерозподілив обов'язки між іншими членами команди, оптимізував роботу РНБО під нові виклики нинішнього формату війни,
– резюмував він.

Зеленський звільнив Демченка

  • 25 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Демченка, який має не найкращу репутацію. Причина в тому, що Демченко під час підписання так званих Харківських угод очолював МЗС України. Відтак, він підпадав під закон про люстрацію.
  • Та попри це він продовжив обіймати державні посади. Президент Зеленський повідомляв, що Демченко непричетний до підписання скандальних угод, оскільки не ставив підпису на договорі й не доповідав у парламенті.
  • Водночас у розслідуванні журналістів "Схем" йдеться, що Демченко таки причетний до лобіювання Харківських угод.
  • Місце Демченка у комітет з питань розвідки тепер може зайняти начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

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