Демченко уволили из-за проблем со здоровьем

Об этом в комментарии 24 канала сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он заявил, что в отставке Демченко нет сенсации, ведь президент продолжает "менять работу блока безопасности и обороны с учетом вызовов военного времени".

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Подоляк подчеркнул, что сегодня нужны быстрые и профессиональные решения. По его словам, из-за изнурительного формата войны не все менеджеры могут удержать этот темп и нагрузку.

Мы же говорим в этом случае о крайне тяжелой модерационной работе 24 на 7. Поэтому по личным причинам, связанным со сложным состоянием здоровья, господин Демченко не сможет продолжать выполнять работу, поскольку требует серьезного лечения,

– сказал советник руководителя ОП.

Подоляк призвал не искать сговора и согласился, что смена заместителя секретаря СНБО – это информационное событие.

"Однако кадровые вопросы в этом случае – абсолютная прерогатива президента, руководствующегося исключительно государственными интересами", – добавил он.

Советник Андрея Ермака подчеркнул, что Демченко – профессиональный дипломат, работавший на разных государственных должностях. Подоляк отметил, что Демченко с первого дня полномасштабного вторжения россии находился на рабочем месте в Киеве.

Сегодня президент принял определенные кадровые решения, перераспределил обязанности между другими членами команды, оптимизировал работу СНБО под новые вызовы нынешнего формата войны,

– резюмировал он.

Зеленский уволил Демченко

25 июля президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Демченко, который имеет не лучшую репутацию. Причина в том, что Демченко при подписании так называемых Харьковских соглашений возглавлял МИД Украины. Следовательно, он подпадал под закон о люстрации.

Но, несмотря на это, он продолжил занимать государственные должности. Президент Зеленский сообщал, что Демченко не имеет отношения к подписанию скандальных соглашений, поскольку не ставил подписи на договоре и не докладывал в парламенте.

В то же время в расследовании журналистов "Схем" говорится, что Демченко причастен к лоббированию Харьковских соглашений.

Место Демченко в комитете по разведке теперь может занять начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

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