Галаган став першим заступником керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ

Про це президент сказав під час вечірнього звернення до українців, повідомляє 24 канал. Зеленський прокоментував кадрові зміни у Силах спеціальних операцій ЗСУ.

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Як відомо, новим командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ призначений бойовий генерал Віктор Хоренко. Він замінив на цій посаді генерала Григорія Галагана.

Зеленський заявив, що Григорій Галаган переводиться на інший напрямок. За словами президента, з метою оновлення Служби безпеки України Галаган призначений першим заступником керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

Також глава держави повідомив, що 25 липня прийняв рішення призначити керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова главою Комітету з питань розвідки при Президентові України.

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