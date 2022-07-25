Галаган стал первым заместителем руководителя Центра специальных операций "А" СБУ

Об этом президент сказал во время вечернего обращения к украинцам, сообщает 24 канал. Зеленский прокомментировал кадровые изменения в Силах специальных операций ВСУ.

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Как известно, новым командующим Сил специальных операций ВСУ назначен боевой генерал Виктор Хоренко. Он заменил на этом посту генерала Григория Галагана.

Зеленский заявил, что Григорий Галаган переводится в другое направление. По словам президента, в целях обновления Службы безопасности Украины Галаган назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций "А" СБУ.

Также глава государства сообщил, что 25 июля принял решение назначить руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова главой Комитета по разведке при Президенте Украины.

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К сведению – обращение Владимира Зеленского 25 июля: смотрите видео