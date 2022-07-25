ССО получили своего третьего командующего

25 июля указом Зеленского с должности командующего ССО был уволен Григорий Галаган, сообщает 24 канал. В этот же день президент назначил на пост главы Сил спецопераций ВСУ Хоренко.

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Генерал-майор Григорий Галаган стал командующим ССО 25 августа 2020 года. Силы спецопераций ВСУ были созданы в 2016 году. До 2020 года ССО возглавлял генерал-лейтенант Игорь Лунев.

Какие еще кадровые решения принял Зеленский

15 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового командующего Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Им стал генерал-майор Игорь Танцюра.

Предыдущим командующим Сил тероборони ВСУ был опытный боевой генерал Юрий Галушкин. Его назначили еще до начала полномасштабного вторжения россии в Украину – 1 января.

17 июля Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Глава государства объяснил отстранение ведущих правоохранителей большим количеством предателей и коллаборантов в их органах.

Вместо Баканова исполняющим обязанности главы СБУ был назначен Василий Малюк. В свою очередь исполняющим обязанности генпрокурора решили назначить Алексея Симоненко, которого связывают с заместителем руководителя Офиса Президента Олегом Татаровым и криминальными кругами.

Решение об отставке Баканова 19 июля поддержали 265 нардепов, а за увольнение Ирины Венедиктовой проголосовали 264 депутата.

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Также Зеленский анонсировал увольнение 28 сотрудников СБУ. Уже 19 июля президент подписал указ, согласно которому потерял должность заместитель главы СБУ Владимир Горбенко.

Зеленский назначил новых руководителей областных управлений Службы безопасности Украины в Закарпатской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Кадровые изменения глава государства назвал обновлением вертикали государства.

25 июля президент решил уволить заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко. Его место в Комитет по вопросам разведки может занять начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

В Офисе Президента заявили, что Демченко не сможет продолжать выполнять работу, ведь требует серьезного лечения.

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Заметим, что Демченко во время подписания так называемых Харьковских соглашений возглавлял МИД Украины, из-за чего подпадал под закон о люстрации. Однако он продолжил занимать государственные должности.

Владимир Зеленский убеждал, что Демченко непричастен к подписанию Харьковских соглашений, поскольку не ставил подписи на договоре. Впрочем, в расследовании журналистов "Схем" говорится, что Демченко лоббировал подписание Харьковских соглашений.

21 июля в СМИ появилась информация, что Зеленский решил лишил гражданства Игоря Коломойского, Геннадия Корбана и Вадима Рабиновича. В то же время в Реестре государственной миграционной службы для проверки паспортов паспорт Коломойского уже значится как недействительный.

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