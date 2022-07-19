Постановление об увольнении Баканова в парламент внес президент Владимир Зеленский.

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Заметим, что перед тем за увольнение Баканова голосовал Профильный комитет обороны. 8 его членов поддержали такое решение, а 3 – воздержались от голосования.

Почему уволили Баканова

Поздно вечером 17 июля Зеленский подписал указ об отстранении Баканова от должности главы СБУ и отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой. Тогда президент сослался на статью Дисциплинарного кодекса ВСУ, в которой говорится о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что привело к человеческим жертвам или другим тяжелым последствиям.

Позже глава государства пояснил, что стало причиной его решения. Так, с начала полномасштабной войны около 60 прокуроров и работников СБУ оказались предателями. Они остались на оккупированных территориях и начали работать на россиян.

В Офисе Президента добавили, что последней каплей стало разоблачение главы СБУ в Крыму Олега Кулинича на государственной измене. Выяснилось, что чиновник, до марта 2022 года возглавлявший управление украинской службы на полуострове, передавал россиянам секретные данные.

Обратите внимание! Исполняющим обязанности главы СБУ назначили Василия Малюка. Он работал первым заместителем Баканова.

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