Указ о назначении Малюка президент подписал 18 июля. Кстати, прежде чиновник был первым заместителем Баканова.

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Первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Малюку Василию Васильевичу временно исполнять обязанности председателя Службы безопасности Украины,

– говорится в указе.

Что этому предшествовало

Вечером 17 июля Зеленский отстранил Баканова от должности главы СБУ, а Ирину Венедиктову – с должности генеральной прокурорки Украины. Главу СБУ отстранили в соответствии со статьей 47 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины. В нем говорится о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что привело к человеческим жертвам или другим тяжелым последствиям.

Теперь должно состояться служебное расследование деятельности Баканова. Именно на срок его проведения чиновника отстранили от исполнения обязанностей. По результатам расследования президент решит увольнять Баканова или нет.

Заметим, что отстранили чиновников из-за того, что более 60 прокуроров и работников СБУ после полномасштабного вторжения России остались на оккупированных территориях и начали работать на врага. Поэтому и возникли вопросы к их непосредственным руководителям.

Василий Малюк: что о нем известно

39-летний чиновник родом из Коростышева Житомирской области. В органах госбезопасности работает с 2001 года. Как отмечается на сайте СБУ, в региональных управлениях службы он занимал должности от оперуполномоченного до заместителя начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

В марте 2020 года Зеленский назначил Малюка первым заместителем главы СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. В марте 2022 года ему присвоили воинское звание – бригадный генерал. Кроме того, за время службы Малюка отметили несколькими наградами.

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Кстати, чиновник также работал замминистра внутренних дел Дениса Монастырского.

Заметим, что журналисты связывают Малюка со скандальным замглавы Офиса Президента Олегом Татаровым. Ведь в 2021 году его сфотографировали на дне рождения чиновника, подозреваемого в причастности к коррупционной схеме.

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