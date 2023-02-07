Отметим, что Малюк исполнял обязанности главы СБУ с июля 2022 года, когда был отстранен от работы Иван Баканов. До этого он занимал должность первого заместителя главы ведомства.

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Малюк возглавил СБУ

За соответствующее постановление проголосовали 324 депутата. На голосовании присутствовали президент Украины, вице-президент, премьер-министр, секретарь СНБО, генеральный прокурор.

В своем выступлении Владимир Зеленский призвал народных депутатов голосовать за Василия Малюка. Он отметил его роль в противодействии агрессии, возвращении и увольнении наших героев.

Учитывая такой результат и пройденную проверку полномасштабной войной считаю его (Малюка) назначение вполне оправданным. Мы осуществляем кадровые изменения в сфере безопасности, чтобы усилить оборону,

– заявил украинский президент.

После голосования Малюк заявил, что он всю жизнь посвятил защите Украины.

"Я военный и всю жизнь посвятил защите страны. Будет очищение службы от предателей. Особый акцент – борьба с коллаборантами на всех уровнях", – отметил новый глава СБУ.

Голосование за назначение Малюка по фракциям:

"Слуга народа" – 226

"Европейская солидарность" – 0

"Родина" – 18

"Платформа за жизнь и мир" – 19

"За будущее" – 12

"Голос" – 0

"Доверие" – 15

"Восстановление Украины" – 17

Внефракционные – 17



Верховная Рада назначила Василия Малюка главой СБУ / фото Ярослав Железняк

Кто такой Василий Малюк

Чиновник родом из Житомирской области.

Он был участником боевых действий и имеет звание полковника.

В 2005 году окончил Национальную академию СБУ по специальности "Правоведение".

С 2001 года нес военную службу в органах государственной безопасности.

Занимал разные должности в региональных управлениях СБУ.

Кстати, интересно о Малюке отозвался эксперт Алексей Голобуцкий. По его словам, исполняющий обязанности главы СБУ превращает ведомство в украинский Моссад. Кроме того, он делает все, чтобы очистить его от российских агентов.