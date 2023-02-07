Зазначимо, що Малюк виконує обов'язки очільника СБУ з липня 2022 року, коли було відсторонено від роботи Івана Баканова. До того, він займав посаду першого заступника голови відомства.
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Малюк очолив СБУ
За відповідну постанову проголосували 324 депутатів. На голосуванні був присутній президент України, віце-президент, прем’єр-міністр, секретар РНБО, генеральний прокурор.
У своєму виступі Володимир Зеленський закликав народних депутатів голосувати за Василя Малюка. Він відзначив його роль у протидії агресії, поверненні та звільненні наших героїв.
Враховуючи такий результат і пройдену перевірку повномасштабною війною вважаю його (Малюка) призначення цілком виправданим. Ми здійснюємо кадрові зміни у сфері безпеки, щоб посилити оборону,
– заявив український президент.
Хто такий Василь Малюк
- Чиновник родом з Житомирщини.
- Він був учасником бойових дій та має звання полковника.
- У 2005 році закінчив Національну академію СБУ за спеціальністю "Правознавство".
- З 2001 року ніс військову службу в органах державної безпеки.
- Обіймав різні посади у регіональних управліннях СБУ.