Таке рішення Кабмін схвалив 16 лютого. Журналісти писали про ймовірні кадрові зміни ще напередодні.
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Малюк працював в СБУ
Ще у березні 2020 року президент Володимир Зеленський призначив Малюка на посаду першого заступника голови СБУ – начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. Він зайняв місце Дмитра Нескоромного, якого президент звільнив.
Однак 21 липня 2021 року Зеленський звільнив і Малюка. Крім нього, тоді посаду втратили одразу кілька посадовців СБУ. Президент наголошував, що жодної альтернативи реформі Служби не буде.
Хто такий Василь Малюк
- Чиновник родом з Житомирщини.
- Він був учасником бойових дій та має звання полковника.
- У 2005 році закінчив Національну академію СБУ за спеціальністю "Правознавство".
- З 2001 року ніс військову службу в органах державної безпеки.
- Обіймав різні посади у регіональних управліннях СБУ.
До слова, на початку вересня 2021 року журналісти "Української правди" помітили Малюка серед гостей на дні народження заступника голови Офісу Президента Олега Татарова.
До теми – Зеленський: СБУ нарешті стала кошмаром для зрадників, сепаратистів, контрабандистів:
Текст поста Тараса Мельничука:
Уряд сьогодні 16.02.2022. Кадровий блок
Призначено:
– Малюка Василя Васильовича заступником Міністра внутрішніх справ України;
– Крука Сергія Івановича Головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Звільнено:
– Магалецьку Владиславу Валеріївну з посади Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Тимчасово покладено виконання обов’язків:
– Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на Вовнюка Анатолія Віталійовича.