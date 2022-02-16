Таке рішення Кабмін схвалив 16 лютого. Журналісти писали про ймовірні кадрові зміни ще напередодні.

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Малюк працював в СБУ

Ще у березні 2020 року президент Володимир Зеленський призначив Малюка на посаду першого заступника голови СБУ – начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. Він зайняв місце Дмитра Нескоромного, якого президент звільнив.

Однак 21 липня 2021 року Зеленський звільнив і Малюка. Крім нього, тоді посаду втратили одразу кілька посадовців СБУ. Президент наголошував, що жодної альтернативи реформі Служби не буде.

Хто такий Василь Малюк

Чиновник родом з Житомирщини.

Він був учасником бойових дій та має звання полковника.

У 2005 році закінчив Національну академію СБУ за спеціальністю "Правознавство".

З 2001 року ніс військову службу в органах державної безпеки.

Обіймав різні посади у регіональних управліннях СБУ.

До слова, на початку вересня 2021 року журналісти "Української правди" помітили Малюка серед гостей на дні народження заступника голови Офісу Президента Олега Татарова.

До теми – Зеленський: СБУ нарешті стала кошмаром для зрадників, сепаратистів, контрабандистів:

Текст поста Тараса Мельничука:

Уряд сьогодні 16.02.2022. Кадровий блок

Призначено:

– Малюка Василя Васильовича заступником Міністра внутрішніх справ України;

– Крука Сергія Івановича Головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Звільнено:

– Магалецьку Владиславу Валеріївну з посади Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Тимчасово покладено виконання обов’язків:

– Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на Вовнюка Анатолія Віталійовича.