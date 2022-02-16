Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Він додав, що відповідне питання уряд розглянув 16 лютого.
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10 листопада 2021 року уряд звільнив Миколу Чечоткіна з посади голови ДСНС, яку той обіймав з 2015 року.
Призначено Крука Сергія Івановича головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
– повідомив Мельничук.
Водночас тимчасово обов'язки голови держслужби виконуватиме Анатолій Вовнюк.
Чому звільнили Чечоткіна
Ще у листопаді Кабінет Міністрів звільнив Миколу Чечоткіна з посади очільника ДСНС і призначив Крука виконувачем обов'язки голови. Сам Чечоткін наголосив, що його шлях на службі дійшов до свого завершення.
Як і кожному офіцеру, чий шлях на службі рано чи пізно дійшов би до свого завершення, мені важливо із гордістю сказати "ЧЕСТЬ МАЮ", не ховаючи очей. Ось це, мабуть, і був мій дороговказ на усі роки. Як керівника, і як людини,
– наголосив Чечоткін.
Журналісти дізналися, теща нового керівника Державної служби з надзвичайних ситуацій України Сергія Крука Тамара Крицко стала власницею 3 квартир у Рівному та замовила будівництво дорогого котеджного будинку.
Повний текст публікації Тараса Мельничука:
"Призначено:
- Малюка Василя Васильовича заступником Міністра внутрішніх справ України;
- Крука Сергія Івановича головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Звільнено:
- Магалецьку Владиславу Валеріївну з посади голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Тимчасово покладено виконання обов'язків:
- Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на Вовнюка Анатолія Віталійовича."