Кабінет Міністрів повідомив, що у комісії будуть 6 людей, які мають "багаторічний досвід у сфері протидії корупції." І оприлюднив їх прізвища.
Нагадаємо, цього ж дня Центр протидії корупції звинуватив Кабмін у зриві конкурсу на директора НАБУ
Маємо комісію з обрання керівника НАБУ: хто до неї увійшов
15 лютого на позачерговому засіданні Кабінет Міністрів затвердив складу комісії, яка проводитиме конкурс на посаду директора Національного антикорупційного бюро України. У комісії буде 6 людей, які мають "багаторічний досвід у сфері протидії корупції, адвокатури та роботи правоохоронних органів".
До комісії увійшли:
- Карен Грінавей, США,
- Драго Кос, Словенія.
- Повілас Малакаускас, Литва.
- Микола Кучерявенко, Україна.
- Кирило Легких, Україна.
- Олексій Савчук, Україна.
Уряд також наголосив, що "проведення відкритого та прозорого конкурсу є важливою частиною формування ефективної антикорупційної інфраструктури в Україні".
Коротко про обрання нового очільника НАБУ
- У квітні 2022 закінчується термін повноважень директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. Відповідно, весною мають обрати нового керівника відомства.
- Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції та Мініекономіки мали надати уряду свої рекомендації щодо членів комісії, яка займатиметься обранням нового директора НАБУ.
- У мережі лунали застереження, що ситуація з обранням нового голови НАБУ може рушити у тому ж напрямі, в якому рушив процес обрання нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – у глухий кут.
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