Кабмін, за словами глави Центру протидії корупції, обрав не всіх необхідних членів комісії. Відповідну заяву 15 лютого зробив Віталій Шабунін.

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Кабмін зриває конкурс на обрання директора НАБУ

Вчора (мовиться про 14 лютого – 24 канал) Кабмін таємно (без анонсу і відеотрансляції) проголосував рішення, яке дарує ОАСКу підстави для зриву конкурсу або скасування його результатів (що ще гірше),

– написав Шабунін.

Глава Центру Протидії Корупції пояснив: "Кабмін замість 6 членів комісії (як це передбачено законом) затвердив 5. Міністри викинули з трійки міжнародних експертів Драго Коса".

За словами Шабуніна, Драго Коса – член комісії з обрання голови САП і "не дає Банковій сфальшувати/зірвати той конкурс". Глава ЦПК пояснив, що:

"конкурсну комісію не сформовано в строк, передбачений законом;

тому Кабмін звернеться до міжнардників з прохання замінити Драго Коса на іншого експерта;

це другий і ще сильніший привід для відміни ОАСКом конкурсу (чи його результатів). Законом не передбачена процедура повторного подання кандидатур";

Єдиним виходом з цієї ганьби є повернення КМУ до цього питання і затвердження Драго Коса. Будь-які інші дії є незаконними і мають за мету лише одне – підірвати конкурс на директора НАБУ,

– вважає Шабунін.

У Кабміні не коментували заяву Шабуніна, проте 14 лютого таки було засідання Кабінету Міністрів.

Що відомо про обрання дикректора НАБУ

Весною 2022 року мають обрати директора НАБУ. Його потрібно обрати тому, що у серпні 2020 року Конституційний Суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро.

У січні писали, що до 1 лютого 2022 року Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції, а також Міністерство економіки повинно надати уряду свої рекомендації щодо членів конкурсної комісії, яка обиратиме директора НАБУ.

Окрім того, у жовтні 2021 року, Верховна Рада проголосувала за приведення статусу НАБУ у відповідність до вимог Конституції. З того часу Кабмін може призначати та звільняти директора Бюро на основі відкритого конкурсу.

Про ймовірне блокування конкурсу Віталій Шабунін говорив у січні 2022 року.

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